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الجيش الأميركي أسقط 28 طائرة مسيرة على الأقل في البحر الأحمر اليوم

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن الجيش الأميركي وقوات التحالف أسقطت 28 طائرة مسيرة على الأقل فوق البحر الأحمر اليوم السبت.