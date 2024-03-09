حضّ البابا فرنسيس طرفي الحرب الدائرة في أوكرانيا على "التفاوض قبل أن تزداد الأمور سوءا"، وذلك في مقابلة بثّها التلفزيون السويسريّ.

وأعرب البابا فرنسيس في المقابلة التي أجريت معه في مطلع شباط عن اعتقاده بأنّ الأقوى هم أولئك الذين يلتفتون للوضع، ويفكرون في الناس، ولديهم الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض.

وفي معرض حديثه عن الحرب عمومًا، بما في ذلك تلك الدائرة بين حركة “حماس” وإسرائيل، قال الحبر الأعظم إنّ المفاوضات ليست استسلاما أبدًا. إنها الشجاعة لعدم دفع بلد ما إلى الانتحار.

وأضاف: "كلمة تفاوض هي كلمة شجاعة. عندما ترى أنك مهزوم، وأن الأمور لا تنجح، عليك أن تتحلى بالشجاعة للتفاوض.”

وإذ أقر البابا بأن المقاربة التي يشير إليها قد تشعر البعض بالخجل، لفت إلى العدد الكبير للأرواح التي تزهق.

وقال "اليوم، على سبيل المثال مع الحرب في أوكرانيا، هناك الكثير ممن يريدون العمل كوسطاء. تركيا على سبيل المثال".

ولدى سؤاله عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس والتي سبق أن حمّل الطرفين مسؤوليتها، رأى أنّ الحرب يصنعها طرفان لا طرف واحد. الطرفان اللذان يشنان الحرب هما عديما المسؤولية.