البيت الأبيض: بايدن يوقع مشروع قانون للإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

أعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس جو بايدن وقع اليوم مشروع قانون للإنفاق يحول دون إغلاق جزئي للحكومة.



وجاء تحرك بايدن بعد موافقة مجلس الشيوخ أمس الجمعة على تشريع الإنفاق لتمويل عدد من الوكالات الحكومية قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي.