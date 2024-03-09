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لازاريني: الأونروا مهدّدة بالموت

أخبار دولية
2024-03-09 | 14:24
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لازاريني: الأونروا مهدّدة بالموت
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لازاريني: الأونروا مهدّدة بالموت

اعرب المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني عن شعوره بتفاؤل حذر بأن عددًا من المانحين سيستأنفون تمويل الوكالة في غضون أسابيع.

 

وأشار إلى أنّ الأونروا “مهدّدة بالموت”، بعد مزاعم إسرائيلية بأنّ بعض موظفيها شاركوا في هجوم حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

 

وجرى إطلاق عملية مراجعة مستقلة لأنشطة الأونروا تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، التي بدأت مهمتها في منتصف شباط.

 

ومن المتوقع نشر التقرير النهائي لها الشهر المقبل.

 

وقال لازاريني لشبكة آر.تي.إس السويسرية في مقابلة: “يحدوني تفاؤل حذر بأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأيضًا بعد نشر تقرير كاترين كولونا، سيعود عدد من المانحين.”

 

وأضاف: "الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك."

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