مسلحون يخطفون 15 طالبا من مدرسة في نيجيريا

خطف مسلحون السبت ما لا يقل عن 15 طالبا من مدرسة إسلامية في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا وفق ما أعلنت مصادر محلية.



جاء ذلك بعد يومين على خطف 280 طفلا من مدرستهم في ولاية كادونا الخميس. واقتحم مسلحون فجر السبت قرية غيدان باكوسو في منطقة غادا وخطفوا 15 طالبا وفق ما ذكر مدير المدرسة ليمان أبو بكر. وقال "كان المسلحون يسيرون أمام المؤسسة مع امرأة خطفوها في جزء آخر من المدينة. استيقظ الطلاب على صراخها". وأضاف أن المسلحين "خطفوا 15 طالبا تراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما واقتادوهم مع المرأة".



وأكد كبير داودا، وهو عضو في برلمان ولاية سوكوتو، عملية الخطف. وقال "تلقيت مكالمة في وقت باكر صباح اليوم من دائرتي الانتخابية تفيد بأن قطاع طرق خطفوا 15 طالبا من مدرسة".



وتتزايد عمليات الخطف في شمال غرب البلاد. وعادة ما يطلق سراح المخطوفين بعد تسلم فدية من أقاربهم، في حين أن من لا يدفعون يقتلون على يد خاطفيهم وتترك جثثهم في الغابات.