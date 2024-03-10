القيادة المركزية الأميركية: أرسلنا سفينة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى غزة

اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي أرسل سفينة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى غزة، بعد أيام من تعهد الرئيس جو بايدن ببناء

رصيف‭ ‬بحري مؤقت لتقديم إمدادات للقطاع الفلسطيني المحاصر.



وأضافت القيادة في بيان أن سفينة الجيش الأميركي الجنرال فرانك إس بيسون غادرت قاعدة لانجلي -‭‭‭‭ ‬‬‬‬يوستيس المشتركة في فرجينيا "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".



وجاء في البيان أن السفينة "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".