أوكرانيا: تدمير 35 مسيرة من أصل 39 أطلقتها روسيا

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 35 طائرة هجومية مسيرة من أصل 39 أطلقتها روسيا خلال الليل.



وأضافت القوات الجوية عبر تطبيق الرسائل تيليجرام أن معظم الطائرات المسيرة جرى تدميرها فوق المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا. ولم تشر إلى وقوع أي أضرار جراء ذلك.



وقالت القوات الجوية إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300. ولم تذكر ماذا حدث للصواريخ أو ما إذا كانت قد وصلت إلى أهدافها.