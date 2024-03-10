الرئيس التنفيذي لأرامكو: نستكشف المزيد من فرص الاستثمار في الصين

أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر يوم الأحد ان عملاقة النفط تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في الصين، حيث قوة ونمو الطلب على النفط.



وقال الناصر إن أرامكو من المحتمل أن تدخل في شراكة مع شركة ميد أوشن إنرجي، التي اتفقت العام الماضي على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية فيها، للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في مناطق جغرافية إلى جانب أستراليا.



