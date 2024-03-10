اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية

وقعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات، حسبما أفاد مسؤولون الأحد.



وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إنّ الاتفاق ينصّ على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكوّنة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين، مئة مليار دولار على مدى 15 عاماً في الهند، خامس اقتصاد في العالم.



وأضاف غويال بعد التوقيع في نيودلهي أنّ "اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثّل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسّعة".



ورأى أنّها "ستمهّد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين" من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.



وتمّ توقيع الاتفاقية بعد عدّة جولات من المفاوضات امتدّت على مدى 16 عاماً.