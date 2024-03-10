مجموعة دول وسط إفريقيا تعيد ضمّ الغابون بعد انقلاب العام 2023

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS) في بيان، أنّها ستعيد ضمّ الغابون التي عُلّقت عضويتها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا في 30 آب.



وأعلن المجلس العسكري بقيادة الجنرال أوليغوي نغويما الذي عيّنه لاحقاً قادة الجيش والشرطة رئيساً انتقالياً، "نهاية نظام" علي بونغو بعد ساعة واحدة من إعلان إعادة انتخابه التي وصفها الانقلابيون بالمزوّرة.