الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجموعة دول وسط إفريقيا تعيد ضمّ الغابون بعد انقلاب العام 2023
أخبار دولية
2024-03-10 | 08:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجموعة دول وسط إفريقيا تعيد ضمّ الغابون بعد انقلاب العام 2023
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS) في بيان، أنّها ستعيد ضمّ الغابون التي عُلّقت عضويتها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا في 30 آب.
وأعلن المجلس العسكري بقيادة الجنرال أوليغوي نغويما الذي عيّنه لاحقاً قادة الجيش والشرطة رئيساً انتقالياً، "نهاية نظام" علي بونغو بعد ساعة واحدة من إعلان إعادة انتخابه التي وصفها الانقلابيون بالمزوّرة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
إفريقيا
الغابون
انقلاب
العام
التالي
مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 في قصف روسي على شرق أوكرانيا
اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-20
انقلاب آلية تابعة للكتيبة الهندية العاملة في اليونيفيل في حادث سير في كفرشوبا ما ادى إلى جرح 3 عناصر أحدهم حالته حرجة
آخر الأخبار
2024-02-20
انقلاب آلية تابعة للكتيبة الهندية العاملة في اليونيفيل في حادث سير في كفرشوبا ما ادى إلى جرح 3 عناصر أحدهم حالته حرجة
0
أخبار دولية
2024-01-28
النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
أخبار دولية
2024-01-28
النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
0
آخر الأخبار
2023-12-15
ملحم خلف من مجلس النواب: ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور وهذا التعليق المقنّع هو بمثابة انقلاب على الدولة وعلى النظام العام وعلى سيادة القانون وما حصل اليوم هو مخالفة
آخر الأخبار
2023-12-15
ملحم خلف من مجلس النواب: ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور وهذا التعليق المقنّع هو بمثابة انقلاب على الدولة وعلى النظام العام وعلى سيادة القانون وما حصل اليوم هو مخالفة
0
آخر الأخبار
2023-12-14
الهيئة العامة لمجلس النواب تعيد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة
آخر الأخبار
2023-12-14
الهيئة العامة لمجلس النواب تعيد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:38
فقدان سبعة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرق فرنسا
أخبار دولية
11:38
فقدان سبعة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرق فرنسا
0
أخبار دولية
11:38
طائرات عسكرية من خمس دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة في غزة
أخبار دولية
11:38
طائرات عسكرية من خمس دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة في غزة
0
أخبار دولية
11:33
سفينة تحمل أطنانًا من المواد الغذائية لغزة لا تزال راسية في ميناء قبرصي...
أخبار دولية
11:33
سفينة تحمل أطنانًا من المواد الغذائية لغزة لا تزال راسية في ميناء قبرصي...
0
خبر عاجل
11:29
السعودية تعلن يوم غد اول ايام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
11:29
السعودية تعلن يوم غد اول ايام شهر رمضان المبارك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:29
السعودية تعلن يوم غد اول ايام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
11:29
السعودية تعلن يوم غد اول ايام شهر رمضان المبارك
0
أخبار دولية
11:02
عشرة قتلى من تنظيم الدولة الاسلامية في عملية عسكرية واسعة في العراق
أخبار دولية
11:02
عشرة قتلى من تنظيم الدولة الاسلامية في عملية عسكرية واسعة في العراق
0
منوعات
2024-03-05
شرطية سحبت رجلاً بلا مأوى من كيس نومه وداست على بطنه... وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
2024-03-05
شرطية سحبت رجلاً بلا مأوى من كيس نومه وداست على بطنه... وهذا ما حصل! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-07-08
حريق كبير في منطقة الشرحبيل - صيدا... وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
أخبار لبنان
2023-07-08
حريق كبير في منطقة الشرحبيل - صيدا... وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
05:56
النازحون من القرى الحدودية ينتظرون العودة...وليسوا متروكين
تقارير نشرة الاخبار
05:56
النازحون من القرى الحدودية ينتظرون العودة...وليسوا متروكين
0
أخبار لبنان
05:18
الراعي: ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة تكتّل الإعتدال الوطني ومساعي لجنة السفراء الخماسيّة
أخبار لبنان
05:18
الراعي: ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة تكتّل الإعتدال الوطني ومساعي لجنة السفراء الخماسيّة
0
أخبار دولية
01:09
بايدن: نتانياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة
أخبار دولية
01:09
بايدن: نتانياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:51
نازحو الجنوب ليسوا لوحدهم
تقارير نشرة الاخبار
15:51
نازحو الجنوب ليسوا لوحدهم
0
تقارير نشرة الاخبار
15:47
في عيد المعلم مدرسون يتخطون الحروب لإكمال مسيرتهم
تقارير نشرة الاخبار
15:47
في عيد المعلم مدرسون يتخطون الحروب لإكمال مسيرتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:44
ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
15:41
السعودية تستقطب نجوم الرياضة و جوشوا ينهي النزال بالضربة القاضية
تقارير نشرة الاخبار
15:41
السعودية تستقطب نجوم الرياضة و جوشوا ينهي النزال بالضربة القاضية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:39
محميات لبنان الطبيعية تنتظركم !
تقارير نشرة الاخبار
15:39
محميات لبنان الطبيعية تنتظركم !
0
تقارير نشرة الاخبار
15:35
بعد أيامٍ على إختفائه في طرابلس العثور على الشبل... لكن ماذا سيحل به؟
تقارير نشرة الاخبار
15:35
بعد أيامٍ على إختفائه في طرابلس العثور على الشبل... لكن ماذا سيحل به؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
13:35
اللبنانية ياسمينا زيتون الوصيفة الأولى في حفل ملكة جمال العالم الـ71
موضة وجمال
13:35
اللبنانية ياسمينا زيتون الوصيفة الأولى في حفل ملكة جمال العالم الـ71
2
موضة وجمال
13:04
ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop 4 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم
موضة وجمال
13:04
ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop 4 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم
3
تقارير نشرة الاخبار
15:25
ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25
ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI
4
موضة وجمال
13:36
فوز Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم الـ71
موضة وجمال
13:36
فوز Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم الـ71
5
تقارير نشرة الاخبار
15:44
ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:44
ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم
6
تقارير نشرة الاخبار
15:20
هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:20
هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم
7
موضة وجمال
12:33
ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop8 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم
موضة وجمال
12:33
ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop8 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم
8
منوعات
15:45
تظاهرت بأنها طبيبة... وعالجت ما يُقرب من 30 مريضاً: هذا ما اعترفت به!
منوعات
15:45
تظاهرت بأنها طبيبة... وعالجت ما يُقرب من 30 مريضاً: هذا ما اعترفت به!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More