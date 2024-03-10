مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 في قصف روسي على شرق أوكرانيا

خلفت ضربات روسية ما لا يقل عن ثلاثة قتلى و12 جريحا في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي، بينما قتلت امرأة في قصف أوكراني على قرية روسية قرب الحدود.



وقال حاكم منطقة دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين: "خلال الليل، هاجم الروس دوبروبيليا (بلدة تبعد حوالى 45 كيلومترا عن الجبهة) بمسيّرات شاهد؛ وفي الصباح، عثر رجال الإنقاذ على جثتي شخصين تحت أنقاض منزل".



وأضاف: "الجيش الروسي قصف أيضا بالمدفعية صباحا بلدة تشاسيف يار الواقعة قرب الجبهة في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى مقتل رجل يبلغ 66 عاما".



وتابع: "ثلاثة صواريخ روسية من طراز إس-300 ضربت أيضا بلدة ميرنوغراد في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا وفق حصيلة محدثة".



وأوضح أن تسع بنايات سكنية لحقت بها أضرار جراء القصف.