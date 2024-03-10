الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا تنتقد بشدة دعوة البابا فرنسيس الى التفاوض مع روسيا
أخبار دولية
2024-03-10 | 10:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوكرانيا تنتقد بشدة دعوة البابا فرنسيس الى التفاوض مع روسيا
انتقدت أوكرانيا دعوة البابا فرنسيس طرفي النزاع في هذا البلد الى التحلي "بشجاعة رفع الراية البيضاء والتفاوض"، مؤكدة أنها لن تستسلم أبدا في مواجهة روسيا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في رسالة عبر منصة "اكس": "رايتنا صفراء وزرقاء. إنه العلم الذي نعيش من أجله ونموت وننتصر. لن نرفع أبدا رايات أخرى".
آخر الأخبار
أخبار دولية
تنتقد
البابا
فرنسيس
التفاوض
روسيا
التالي
في بور أو برنس... اشتباكات وعزلة ومدينة تحت الحصار
لازاريني: الأونروا مهدّدة بالموت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:16
البابا فرنسيس يحضّ على التحلي بـ"شجاعة التفاوض" في الحرب الدائرة في أوكرانيا
أخبار دولية
15:16
البابا فرنسيس يحضّ على التحلي بـ"شجاعة التفاوض" في الحرب الدائرة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-02-25
البابا فرنسيس يدعو إلى حل دبلوماسي لحرب أوكرانيا في ذكرى الغزو الروسي
أخبار دولية
2024-02-25
البابا فرنسيس يدعو إلى حل دبلوماسي لحرب أوكرانيا في ذكرى الغزو الروسي
0
امن وقضاء
2024-01-27
عويدات وعائلته في حاضرة الفاتيكان تلبية لدعوة البابا فرنسيس
امن وقضاء
2024-01-27
عويدات وعائلته في حاضرة الفاتيكان تلبية لدعوة البابا فرنسيس
0
خبر عاجل
2024-01-08
البابا فرنسيس يندد بهجوم حماس في 7 تشرين الأوّل باعتباره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف ويجدد الدعوة إلى الإفراج فورًا عن الرهائن وإلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
خبر عاجل
2024-01-08
البابا فرنسيس يندد بهجوم حماس في 7 تشرين الأوّل باعتباره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف ويجدد الدعوة إلى الإفراج فورًا عن الرهائن وإلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
18:50
المقاومة الإسلامية تنعى حسن جعفر مرجي "باقر" من بلدة بليدا في جنوب لبنان
آخر الأخبار
18:50
المقاومة الإسلامية تنعى حسن جعفر مرجي "باقر" من بلدة بليدا في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
0
موضة وجمال
06:15
بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!
موضة وجمال
06:15
بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!
0
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بعد إنتخابها وصيفة أولى لملكة جمال العالم... ماذا تقول ياسمينا زيتون؟
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بعد إنتخابها وصيفة أولى لملكة جمال العالم... ماذا تقول ياسمينا زيتون؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
15:25
ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25
ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI
2
منوعات
15:45
تظاهرت بأنها طبيبة... وعالجت ما يُقرب من 30 مريضاً: هذا ما اعترفت به!
منوعات
15:45
تظاهرت بأنها طبيبة... وعالجت ما يُقرب من 30 مريضاً: هذا ما اعترفت به!
3
تقارير نشرة الاخبار
15:44
ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:44
ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم
4
تقارير نشرة الاخبار
15:20
هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:20
هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم
5
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
6
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
7
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
8
اخبار البرامج
16:14
عبد الغني طليس في تصريح ناري: "أنا ضدّ زواج المتعة ولكنني مع الزنى"
اخبار البرامج
16:14
عبد الغني طليس في تصريح ناري: "أنا ضدّ زواج المتعة ولكنني مع الزنى"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More