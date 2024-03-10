أوكرانيا تنتقد بشدة دعوة البابا فرنسيس الى التفاوض مع روسيا

انتقدت أوكرانيا دعوة البابا فرنسيس طرفي النزاع في هذا البلد الى التحلي "بشجاعة رفع الراية البيضاء والتفاوض"، مؤكدة أنها لن تستسلم أبدا في مواجهة روسيا.



وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في رسالة عبر منصة "اكس": "رايتنا صفراء وزرقاء. إنه العلم الذي نعيش من أجله ونموت وننتصر. لن نرفع أبدا رايات أخرى".