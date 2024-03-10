الجيش الأميركي: أميركا والأردن تنفذان إنزالا جويا جديدا للمساعدات على غزة

أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة والأردن نفذتا إنزالا جويا جديدا للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة شمل أكثر من 11500 وجبة للفلسطينيين.



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن أحدث عملية إنزال جوي على شمال غزة شملت كميات من الأرز والطحين والمعكرونة والأغذية المعلبة.



وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أسقطت نحو 135 ألف وجبة في عمليات إسقاط جوي هذا الشهر.