سفينة تحمل أطنانًا من المواد الغذائية لغزة لا تزال راسية في ميناء قبرصي...

ظلت سفينة تحمل أطنانًا من المواد الغذائية لغزة راسية في ميناء قبرصي اليوم الأحد بينما تجري الإستعدادات لتدشين طريق بحري لم يختبر بعد لتوصيل المساعدات إلى القطاع الذي تقدر الأمم المتحدة أن ربع سكانه يواجهون المجاعة.



وتعتزم سفينة الإنقاذ (أوبن أرمز) قطر بارجة تحمل 200 طن من المواد الغذائية، بتمويل معظمه من دولة الإمارات. وجاءت الإمدادات من المؤسسة الخيرية (وورلد سنترال كيتشن)، أو المطبخ المركزي العالمي، التي تعمل مع منظمة (برواكتيفا أوبن أرمز) الإسبانية غير الحكومية.



وقالت المؤسسة إن لديها 500 طن أخرى من الإمدادات في قبرص، وسترسل ضمن مهام مستقبلية.



لكن لم يتضح بعد متى ستغادر المساعدات. وجرى الإنتهاء من شحنها في وقت متأخر من أمس السبت، لكن مصدرًا قال إن المغادرة مشروطة جزئيًا بإنشاء رصيف مؤقت في غزة لتسهيل عمليات التسليم نظرًا لعدم وجود بنية تحتية للموانىء في القطاع.