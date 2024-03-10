فقدان سبعة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرق فرنسا

اعتبر سبعة أشخاص في عداد المفقودين في جنوب شرق فرنسا، بينهم طفلان من عائلة واحدة، معظمهم خلال محاولتهم أن يعبروا بسياراتهم جسورا غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة.



وحاصرت المياه عائلة من أربعة أفراد، بينهم طفلان في الرابعة والثالثة عشرة، خلال محاولتها عبور جسر بسيارتها قرابة الساعة 23,30 السبت شمال مدينة نيم، وفق ما أفاد المسؤول المحلي فريدريك لوازو.



ويستمر البحث عن الأب والطفلين. وتمكن المسعفون من العثور على الأم (أربعون عاما) التي كانت أيضا في السيارة ونقلوها الى المستشفى، بحسب المصدر نفسه.