طائرات عسكرية من خمس دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة في غزة

نفذ الجيش الأردني الأحد عملية إنزال مساعدات جديدة من الجو الأحد فوق قطاع غزة المهدد بالمجاعة حيث سارع مئات الأشخاص إلى التجمع لالتقاطها، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.



ورافق مصور فيديو من فرانس برس العملية من على متن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي شاركت في إلقاء المساعدات فوق شمال القطاع، وهي المنطقة التي تعاني من النقص الأكبر في المساعدات الغذائية التي يتعذر وصولها بسبب القتال والحواجز الإسرائيلية.



وذكر الجيش الأردني في بيان أن طائرات أميركية وفرنسية وبلجيكية ومصرية شاركت في العملية.