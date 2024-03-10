مصر تجري إتصالات في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان

أعلن مصدران أمنيان مصريان أن مصر تجري إتصالات مع عدد من كبار الشخصيات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل ووسطاء آخرين اليوم الأحد في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.



وأشار المصدران إلى أن الإتصالات المصرية مع حماس وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) جرت اليوم بتفويض من الرئاسة المصرية في محاولة للتقريب بين المواقف المتباينة للجانبين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

