العراق يعيد 625 شخصًا من مخيم الهول في سوريا

أعلن المتحدث بإسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس الأحد إعادة 157 عائلة، أي ما مجموعه 625 شخصًا، من مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم أقارب جهاديين في تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال المتحدث لوكالة فرانس برس: "تمت مساء أمس السبت إعادة 157 عائلة عراقية من مخيم الهول، تتألف من 625 شخصًا".



وبعد وصولهم، يتعين على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة إلى المناطق التي يتحدرون منها.



ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل في شمال العراق.