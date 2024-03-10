العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي لوقف "الجرائم الوحشية" ضد الفلسطينيين

شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته لوقف "الجرائم الوحشية" ضد الفلسطينيين في غزة.



وقال الملك سلمان في خطاب ألقاه نيابة عنه وزير الإعلام سلمان الدوسري بمناسبة قدوم شهر رمضان" "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات، لذا فإننا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذه الجرائم الوحشية وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة".