نتنياهو: بايدن مخطىء... سياستي تحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الرئيس الأميركي جو بايدن "مخطىء" في اعتقاده أن سياسته لا تحظى بتأييد الإسرائيليين.



وتعليقًا على قول بايدن إن نتانياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، قال رئيس وزراء إسرائيل: "لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، ولكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد الغالبية، ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطىء في كلا الحالتين".



وأضاف: "هذه ليست سياساتي الخاصة فقط. إنها سياسات تدعمها الغالبية الساحقة من الإسرائيليين. إنهم يؤيدون الإجراء الذي نتخذه لتدمير ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية. يقولون إنه بمجرد أن ندمر حماس، فإن آخر شيء يجب أن نفعله هو أن نضع في غزة، أن تتولى مسؤولية غزة، السلطة الفلسطينية التي تعلم أطفالها عن الإرهاب وتمول الإرهاب. كما أنهم يؤيدون موقفي القائل إن علينا أن نرفض بشكل قاطع أن تُفرض علينا دولة فلسطينية".