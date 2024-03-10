روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيرات شمال غرب البلاد بعيدا من أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أنه اسقط بعد ظهر الاحد ثلاث مسيرات اوكرانية في شمال غرب روسيا على بعد مئات الكيلومترات من اوكرانيا، إحداها قرب مدينة سان بطرسبرغ.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها دمرت مسيرة قرابة الساعة 18,00 (15,00 ت غ) فوق منطقة لينينغراد حيث سان بطرسبرغ على بعد أكثر من 800 كيلومتر من أوكرانيا.وأعلن الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو على تلغرام أنه تم تدمير مسيرة قرب بلدة فورنوسوفو جنوب سان بطرسبرغ بدون التسبب بأضرار أو إصابات.على تطبيق تلغرام أيضا، أشار متحدث باسم وكالة الطيران المدني الروسية إلى أنه تم فرض قيود على الملاحة الجوية لمدة ساعة ونصف ساعة تقريبا في مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ كإجراء احترازي.في موازاة ذلك ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن 75 من عناصر الإطفاء كانوا يحاولون بعد الظهر اخماد حريق شب في عنبر قرب سان بطرسبرغ، ادى الى إصابة شخصين بحسب هذا المصدر.ووفقا للاعلام الروسي اندلع الحريق بالقرب من مطار بولكوفو، ولم تربط السلطات حاليا بين إسقاط المسيرة والحريق.كما أكد الجيش الروسي إسقاط مسيرتين اوكرانيتين بعد ظهر الاحد في منطقة نوفوغورود الواقعة جنوب لينينغراد وعلى بعد مئات الكيلومترات من اوكرانيا.ووفقا للحاكم المحلي اندريه نيكيتين لم تسفر المسيرتان عن اضرار ولا إصابات.