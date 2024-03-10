استقالة مسؤول رفيع في اللجنة الانتخابية الهندية قبيل الانتخابات العامة

أعلنت وزارة العدل الهندية استقالة ثاني أرفع مسؤول في لجنة الانتخابات الوطنية قبل أيام من الإعلان المرتقب عن موعد انتخابات عامة سيسعى فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة.



وباستقالة آرون غويل السبت يكون مقعدا اثنين من أصل المسؤولين الثلاثة الأرفع في الهيئة قد شغرا، ما يحصر بيد مسؤول واحد أمر إدارة أكبر ممارسة للحق الديموقراطي في تاريخ البشرية في الهند.



ويحق لنحو مليار شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي من المرجّح أن تجرى في نيسان/أبريل وأيار/مايو.



وقالت وزارة القانون والعدل إن الرئيس الهندي دروبادي مورمو قبل استقالة غويل من دون أن تذكر سببها.



وأوردت شبكة "ان دي تي في" الإخبارية نقلا عن مصادر أن غويل استقال "لأسباب شخصية".



وكان قد تقاعد العام الماضي مسؤول رفيع في اللجنة ولا يزال المنصب شاغرا.