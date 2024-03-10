رئيس الوزراء التشادي يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الوزراء التشادي سوكسيه ماسرا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أيار، بعد ثمانية أيام من إعلان رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ 2021 الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو ترشحه.



وبقي رئيس حزب "ترانسفورمرز" سوكسيه ماسرا معارضًا لعائلة ديبي مدة طويلة إلى أن عاد إلى تشاد في تشرين الثاني بعدما توصل إلى اتفاق مع قادتها العسكريين.



وعُيّن في الأول من كانون الثاني 2024 رئيسًا للوزراء.



لكن المعارضة تعتبر أن ترشيح ماسرا مجرد إجراء شكلي يمهد لانتخاب ديبي رئيسا واستمرار حكم "سلالة ديبي" المستمر منذ 33 عاما.



وقال ماسرا أمام مئات من أنصار حزبه: "أتقدّم بترشحي للانتخابات الرئاسية لإصلاح القلوب وتوحيد الشعب".



وبالنسبة الى الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة المجلس العسكري لدى عودته إلى تشاد، أوضح ماسرا "كان اتفاق مصالحة وطنية، اتفاق الشجعان (...) حتى لا يتحول سعينا لتحقيق العدالة إلى سعي للانتقام".