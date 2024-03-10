الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رمضان يبدأ غدًا في فرنسا والمسجد الكبير في باريس يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

أخبار دولية
2024-03-10 | 15:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رمضان يبدأ غدًا في فرنسا والمسجد الكبير في باريس يدعو إلى &quot;وقف فوري لإطلاق النار&quot; في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رمضان يبدأ غدًا في فرنسا والمسجد الكبير في باريس يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

أعلن المسجد الكبير في باريس أن الإثنين سيكون أول أيام شهر رمضان في فرنسا حيث أكبر جالية مسلمة في أوروبا، معربًا عن أمله في "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.
     
وكتب المسجد الكبير في باريس في بيان: "بعد الإطلاع على المعطيات الفلكية ورصد القمر، حددت الهيئة الدينية للمسجد الكبير في باريس اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في فرنسا ليكون الإثنين 11 آذار".

أخبار دولية

فرنسا

والمسجد

الكبير

باريس

"وقف

لإطلاق

النار"

LBCI التالي
الرئيس التنفيذي لأرامكو: نستكشف المزيد من فرص الاستثمار في الصين
أوكرانيا: تدمير 35 مسيرة من أصل 39 أطلقتها روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-15

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-03-04

كامالا هاريس تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة لمدّة ستّة أسابيع على الأقلّ

LBCI
أخبار دولية
2024-01-12

الصين تعلن عن "وقف فوري لإطلاق النار" بين العسكريين ومجموعات مسلحة في بورما

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-29

فرنسا تدين "إطلاق النار الإسرائيلي غير المبرر" أثناء توزيع مساعدات في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:59

زيلينسكي رفض دعوة البابا فرنسيس للتفاوض مع روسيا

LBCI
أخبار دولية
17:13

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه ويعين خلفًا له

LBCI
أخبار دولية
16:01

نتنياهو: ما لا يقل عن 13 ألف مسلح من بين القتلى الفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
15:52

غالانت بعد جولة على شاطئ غزة: المساعدات ستصل الى "من يحتاجونها" و"ستساعد على انهيار" حماس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-07

رواد أحد المطاعم في حالة خطيرة... عانوا من الغثيان ونزفت أفواههم لهذا السبب!

LBCI
أخبار دولية
2024-02-13

مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟

LBCI
منوعات
2023-08-01

ضربا طفلهما في التبني على رأسه بقوة لدرجة "طمس" دماغه فتوفي... ثم أنشآ حساباً عبر الإنترنت لجمع التبرعات!

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-17

المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:47

هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض

LBCI
أخبار دولية
15:01

غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع

LBCI
أخبار دولية
14:56

إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح

LBCI
رياضة
14:50

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟

LBCI
أخبار دولية
14:48

بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لبنان ممر لتمويل حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:01

مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان

LBCI
منوعات
07:00

بات مهووساً في شريكة سكنه... شاهد فيديو حميمي لها أكثر من 300 مرة: ما فعله بها يُقشعر له البدن!

LBCI
أخبار لبنان
12:26

دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
11:29

السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

LBCI
منوعات
18:10

جريمة موثقة على الكاميرا... قال لزوجته "ستلتقين بيسوع" ثم أطلق النار عليها 3 مرات!

LBCI
منوعات
07:20

زوجها لم يقم بأي اتصال حميمي معها حتى ليلة زفافهما... وبعد 20 سنة على زواجهما امرأة تفكر بالانفصال!

LBCI
موضة وجمال
06:15

بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!

LBCI
أمن وقضاء
09:50

توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More