رمضان يبدأ غدًا في فرنسا والمسجد الكبير في باريس يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

أعلن المسجد الكبير في باريس أن الإثنين سيكون أول أيام شهر رمضان في فرنسا حيث أكبر جالية مسلمة في أوروبا، معربًا عن أمله في "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.



وكتب المسجد الكبير في باريس في بيان: "بعد الإطلاع على المعطيات الفلكية ورصد القمر، حددت الهيئة الدينية للمسجد الكبير في باريس اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في فرنسا ليكون الإثنين 11 آذار".