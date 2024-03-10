غالانت بعد جولة على شاطئ غزة: المساعدات ستصل الى "من يحتاجونها" و"ستساعد على انهيار" حماس

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت أن المساعدات التي ستصل عن طريق البحر الى قطاع غزة "ستساعد على انهيار" حركة "حماس"، وستصل فقط "الى من يحتاجونها".



وأدلى غالانت بتصريحه بعد جولة قام بها على شاطىء غزة لتفقّد الاستعدادات الجارية لبناء رصيف بحري عائم تحمل مواده سفينة أميركية للدعم اللوجستي أبحرت من الولايات المتحدة، ويتوقّع أن تستغرق عملية البناء ستين يوما.



وقال غالانت عبر منصة "إكس": "وصلت صباح اليوم إلى شواطئ غزة لأطلع عن كثب على الاستعدادات الجارية لبناء الرصيف البحري. ...وكان لدي انطباع بأن المساعدات البحرية ستساعد على تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحرب وهي انهيار حكم حماس. سوف نكون حريصين على أن تذهب المساعدات إلى من يحتاجونها، وليس إلى من لا يحتاجونها".



وقال إن الخطة قُدمت "قبل شهرين، كجزء من حل اليوم التالي" بعد الحرب.



وأضاف: "سيتعين على الجنود المتمركزين هنا استلام البضائع، وتأمين موقع الهبوط، ومن ثم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها وليس إلى من لا يحتاجون إليها".