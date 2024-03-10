ماكرون يعلن مشروع قانون "للمساعدة على الموت بشروط صارمة"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع في نيسان إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في أيار.



وقال ماكرون لصحيفتي لاكروا وليبراسيون إن "المرضى البالغين الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل ويعانون من مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم سيتمكنون من طلب المساعدة بهدف الموت".



وبالتالي، سيتم إستبعاد القصّر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.



وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر "إذا كان عاجزًا جسديًا".



وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الإنتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.