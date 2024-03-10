نتنياهو: ما لا يقل عن 13 ألف مسلح من بين القتلى الفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك ما لا يقل عن 13 ألف مسلح من بين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة.وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، نُقل عن نتنياهو قوله إن توسيع الهجوم الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة أمر أساسي لإلحاق الهزيمة بحماس.وأضاف: "نحن قريبون جدا من النصر، بمجرد أن نبدأ العمل العسكري ضد ما تبقى من كتائب الإرهاب في رفح، ستكون مسألة أسابيع فقط" حتى تنتهي المرحلة المكثفة من القتال".كما نقلت بيلد عن نتنياهو قوله إن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قوات حماس وإن وقف الهجوم الآن لن يؤدي إلا إلى السماح لها بإعادة تنظيم صفوفها.