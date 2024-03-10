تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه ويعين خلفًا له

أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الأحد مقتل زعيمه خالد باطرفي بدون أن يقدم أسبابًا لذلك، بحسب بيان لمركز "سايت".



وأشار المركز إلى أن المسؤول الشرعي في التنظيم إبراهيم القوصي أكد في تسجيل بث الأحد مقتل باطرفي زعيم التنظيم منذ شباط 2020، معلنًا أن سعد بن عاطف العولقي هو الزعيم الجديد للتنظيم في جزيرة العرب، الذي تصنفه الولايات المتحدة إرهابيًا.



وكان باطرفي، وهو سعودي مولود في الرياض في أوائل الأربعينات من عمره، تولى قيادة التنظيم في شباط 2020 بعد مقتل قائده قاسم الريمي في هجوم لطائرة أميركية مسيرة، علمًا أن سلف الأخير ناصر الوحيشي قتل بقصف طائرة أميركية مسيرة في اليمن في حزيران 2015.