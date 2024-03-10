زيلينسكي رفض دعوة البابا فرنسيس للتفاوض مع روسيا

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد دعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للتفاوض مع روسيا ووصفها بأنها "وساطة إفتراضية" عن بعد.



ولم يشر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور مباشرة إلى البابا أو تصريحه لكنه قال إن أفكار البابا لا علاقة لها بجهود الشخصيات الدينية في أوكرانيا لمساعدة البلاد.



وقال زيلينسكي "إنهم يدعموننا بالصلاة وبمناقشاتهم وبالأفعال... هذا حقا ما يجب على الكنيسة القيام به تجاه الناس".



وأضاف: "لكن ليس على بعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، تجري وساطة افتراضية بين شخص يريد أن يعيش وآخر يريد أن يدمرك".