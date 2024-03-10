الرئيس الصربي يعلن الثاني من حزيران موعدًا لإعادة تنظيم الإنتخابات البلدية في بلغراد

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأحد أن الإنتخابات البلدية التي شابتها شبهات بحدوث مخالفات في كانون الأول 2023 سيعاد تنظيمها في الثاني من حزيران المقبل.



وقال في مؤتمر صحافي: "ستجرى الإنتخابات في بلغراد في الثاني من حزيران، فيما ستجرى كل الإنتخابات الأخرى وفقًا للمهل القانونية والدستورية".



وأضاف: "المهم أن تكون لدينا إنتخابات يقول الجميع في نهايتها: هذه هي النتيجة الفعلية".