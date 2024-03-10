سائقو القطارات في ألمانيا يعلنون إضرابهم السادس بسبب الأجور

أعلن سائقو القطارات في شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) دخولهم في إضراب للمرة السادسة بداية من غد الإثنين حتى يوم الأربعاء، في نزاع قائم منذ فترة طويلة للمطالبة بتحسين الأجور.



وتواجه ألمانيا سلسلة إضرابات في عدة قطاعات، ما تسبب في فوضى لملايين المسافرين وزاد من المشكلات الإقتصادية التي تواجه البلاد في وقت يلوح فيه خطر الركود في الأفق.



وقالت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا (جي.دي.إل) اليوم الأحد إن إضرابًا لمدة 24 ساعة في قسم الشحن في (دويتشه بان) سيبدأ الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الإثنين على أن يتبعه إضراب آخر لمدة 24 ساعة لسائقي قطارات الركاب صباح يوم الثلاثاء في تمام الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.