ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات بجزيرة سومطرة الإندونيسية

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلاً و11 مفقودا، حسبما أكد مسؤول في خدمات الإسعاف.



وأشار المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إلى أن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيما عثر على 26 قتيلا".



وتسبّبت أمطار غزيرة الخميس بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.



في منطقة بيسيسير سيلاتان عثر على جثث 23 شخصا فيما لا يزال ستة في عداد المفقودين، بحسب المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة سومطرة الغربية فجر سوكما.



وفي منطقة بادانغ باريامان تسببت أمطار غزيرة قتل ثلاثة أشخاص على الأقل.



وتعيق الأحوال الجوية السيئة وتقطع الكهرباء جهود الإنقاذ، وفق سوكما.



والأحد تمكنت فرق الإنقاذ من فتح طريق إلى المناطق الأكثر تضررا وتوزيع المساعدات على الاشخاص الذين تم إجلاؤهم، مثل الخيام والأدوية والأغذية سريعة التحضير.



وألحقت الكارثة أضرارا بمئات المنازل والجسور والمساجد ومرافق عامة أخرى.



وإندونيسيا عرضة لانزلاق أتربة خلال موسم الأمطار، وتتفاقم المشكلة في بعض الأماكن بسبب إزالة الغابات إذ تسبب الأمطار الغزيرة لفترة طويلة في حدوث فيضانات في بعض مناطق الدولة الأرخبيل.