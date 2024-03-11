اتصالات "وثيقة" بين السفارة الروسية في واشنطن والخارجية الاميركية قبل الانتخابات الروسية

كشف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن السفارة الروسية في واشنطن تجري "اتصالات وثيقة" مع وزارة الخارجية الأميركية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا هذا الأسبوع، و"ذلك لضمان أمن البعثة الدبلوماسية".



ونُقل عن أنتونوف قوله على قناة السفارة على تطبيق تيليغرام أنه "في ظل أجواء الاستفزازات المستمرة، تعمل السفارة بهدوء. نحن نتعامل مع المسائل المتعلقة بتنظيم الانتخابات المقبلة بطريقة عملية".



وأكد أننا " على اتصال وثيق مع جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الخارجية الأميركية"، متوقعا أن "يفي الأميركيون بالتزاماتهم لضمان أمن البعثة الدبلوماسية".



ولم يحدد أنتونوف طبيعة الاستفزازات التي يشير إليها، واكتفى بالاعتبار أن "درجة الخطاب المعادي لروسيا" من قبل إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن "تتجاوز الحد بشكل كبير".



وكانت روسيا قد استدعت الأسبوع الماضي السفيرة الأميركية في موسكو لإبلاغها بأنها ستطرد دبلوماسيين أميركيين ترى أنهم يتدخلون في شؤونها الداخلية من خلال "أعمال تخريبية ونشر معلومات" تتعلق بالانتخابات.



ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في الانتخابات التي ستجرى في 15 و17 آذار.