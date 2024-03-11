العاهل السعودي يدعو بمناسبة حلول شهر رمضان "لإيقاف الجرائم الوحشية" في غزة

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان، المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته" إزاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ خمسة أشهر "لإيقاف الجرائم الوحشية وتوفير الممرّات الإنسانية والإغاثية الآمنة".



وفي كلمة تلاها وزير الإعلام سلمان الدوسري باسم الملك سلمان ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) قال خادم الحرمين الشريفين "نحمد الله جلّ وعلا على ما أنعم به على هذه البلاد، المملكة العربية السعودية".



وأضاف "إنّنا وإذ يؤلمنا أن يحلّ شهر رمضان هذا العام، في ظلّ ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات، فإنّنا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته".



وناشد العاهل السعودي في كلمته الأسرة الدولية العمل من أجل "إيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة" لسكّان القطاع الفلسطيني المهدّدين بمجاعة.