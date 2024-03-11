ماكرون يزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة" بعد محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أعلن قصر الإليزيه.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن رئيسي الدولتين "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق ولا سيما في ما يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية لأوكرانيا والتي يجب أن تتم في الأسابيع المقبلة".



وبعد اجتماع المتابعة المكرس لدعم أوكرانيا الذي نظمته فرنسا في 7 آذار في باريس كرر ماكرون خلال هذه المحادثة الهاتفية التشديد على "ضرورة مواصلة" الإجراءات المتخذة "في إطار تحالف المدفعية لأوكرانيا الذي أنشئ تحت القيادتين الأميركية والفرنسية" وفق المصدر نفسه.



وأضاف البيان أن "الزعيمين أكدا مجددا رغبتهما في المضي قدما في مجالات العمل الخمسة التي حددت خلال مؤتمر دعم أوكرانيا، وهي الدفاع السيبراني وإزالة الألغام وصيانة الأسلحة وإنتاجها المشترك في أوكرانيا ودعم الشركاء في الجوار وتأمين الحدود"، حسب الإليزيه.



وكان ماكرون ذكّر في بادئ الأمر أنه سيتوجه إلى أوكرانيا في شباط قبل أن يشير إلى أن هذه الزيارة ستتم قبل منتصف آذار.

