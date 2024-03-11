الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لاتام إيرلاينز للطيران: جرحى جراء مشكلة فنية تسببت بحركة قوية خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند
أخبار دولية
2024-03-11 | 04:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لاتام إيرلاينز للطيران: جرحى جراء مشكلة فنية تسببت بحركة قوية خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند
أعلنت شركة لاتام إيرلاينز للطيران أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا، معظمهم بجروح طفيفة، جراء "مشكلة فنية" تسببت في "حركة قوية" خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند.
وهبطت رحلة لاتام إيرلاينز إل.إيه800 وهي لطائرة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر في مطار أوكلاند بعد ظهر اليوم الاثنين كما كان مقررا، بحسب موقع فلايت أوير.
وتتوقف الرحلة عادة في أوكلاند في طريقها إلى سانتياغو عاصمة تشيلي.
وأوضح متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة هيرالد أن "مشكلة فنية" في الرحلة أثرت على بعض أفراد الطاقم والركاب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
أخبار دولية
إيرلاينز
للطيران:
مشكلة
تسببت
بحركة
سيدني
أوكلاند
التالي
الخارجية الايرانية: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة استعراض مثير للسخرية
العثور على جثث خمسة متزلجين فُقدوا خلال جولة تزلج في سويسرا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-06
الجميل لـ"حوار المرحلة": المشكلة هي أن حزب الله يصور نفسه على أنه يدافع عن الشيعة في لبنان ولكنه في الحقيقة يدافع عن ايران ومن هنا أقول إنني مستعد للدفاع عن الشيعة أكثر منه وأريد إعادة النظر بكل التركيبة القائمة وإجراء مجموعة كبيرة من الاصلاحات
آخر الأخبار
2024-03-06
الجميل لـ"حوار المرحلة": المشكلة هي أن حزب الله يصور نفسه على أنه يدافع عن الشيعة في لبنان ولكنه في الحقيقة يدافع عن ايران ومن هنا أقول إنني مستعد للدفاع عن الشيعة أكثر منه وأريد إعادة النظر بكل التركيبة القائمة وإجراء مجموعة كبيرة من الاصلاحات
0
منوعات
2024-03-09
طيار ومساعده ينامان خلال رحلة جوية لمدة 28 دقيقة... إليكم ما حصل في تلك الأثناء!
منوعات
2024-03-09
طيار ومساعده ينامان خلال رحلة جوية لمدة 28 دقيقة... إليكم ما حصل في تلك الأثناء!
0
آخر الأخبار
2024-03-09
احصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-03-09
احصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
0
فنّ
2024-03-08
ميغان فوكس تُظهر قوامها خلال رحلة في المكسيك... بيكيني فاضح وأجواء صيفية! (صور)
فنّ
2024-03-08
ميغان فوكس تُظهر قوامها خلال رحلة في المكسيك... بيكيني فاضح وأجواء صيفية! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:15
الخارجية الايرانية: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة استعراض مثير للسخرية
أخبار دولية
05:15
الخارجية الايرانية: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة استعراض مثير للسخرية
0
أخبار دولية
03:13
العثور على جثث خمسة متزلجين فُقدوا خلال جولة تزلج في سويسرا
أخبار دولية
03:13
العثور على جثث خمسة متزلجين فُقدوا خلال جولة تزلج في سويسرا
0
أخبار دولية
02:29
ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرق فرنسا
أخبار دولية
02:29
ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرق فرنسا
0
أخبار دولية
02:28
حريق ضخم بمخازن للشركة العامة للكهرباء بمحيط العاصمة الليبية
أخبار دولية
02:28
حريق ضخم بمخازن للشركة العامة للكهرباء بمحيط العاصمة الليبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-07
بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!
منوعات
2024-03-07
بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!
0
آخر الأخبار
03:55
وزارة الصحة في غزة: مقتل 31112 فلسطينيا وإصابة 72760 جراء الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
03:55
وزارة الصحة في غزة: مقتل 31112 فلسطينيا وإصابة 72760 جراء الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول
0
منوعات
2024-03-08
ابن الـ12 عاماً يتصرف بشجاعة... هذا ما فعله بعد أن دخل نمر كبير إلى المكان! (فيديو)
منوعات
2024-03-08
ابن الـ12 عاماً يتصرف بشجاعة... هذا ما فعله بعد أن دخل نمر كبير إلى المكان! (فيديو)
0
صحة وتغذية
2024-03-07
إصابات ووفيات بـ"حمى الببغاء" والحالات في أوروبا ترتفع... ما هو مرض الببغائية؟
صحة وتغذية
2024-03-07
إصابات ووفيات بـ"حمى الببغاء" والحالات في أوروبا ترتفع... ما هو مرض الببغائية؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:00
بات مهووساً في شريكة سكنه... شاهد فيديو حميمي لها أكثر من 300 مرة: ما فعله بها يُقشعر له البدن!
منوعات
07:00
بات مهووساً في شريكة سكنه... شاهد فيديو حميمي لها أكثر من 300 مرة: ما فعله بها يُقشعر له البدن!
2
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
3
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
4
منوعات
07:20
زوجها لم يقم بأي اتصال حميمي معها حتى ليلة زفافهما... وبعد 20 سنة على زواجهما امرأة تفكر بالانفصال!
منوعات
07:20
زوجها لم يقم بأي اتصال حميمي معها حتى ليلة زفافهما... وبعد 20 سنة على زواجهما امرأة تفكر بالانفصال!
5
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
6
موضة وجمال
06:15
بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!
موضة وجمال
06:15
بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!
7
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
8
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More