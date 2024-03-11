لاتام إيرلاينز للطيران: جرحى جراء مشكلة فنية تسببت بحركة قوية خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند

أعلنت شركة لاتام إيرلاينز للطيران أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا، معظمهم بجروح طفيفة، جراء "مشكلة فنية" تسببت في "حركة قوية" خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند.



وهبطت رحلة لاتام إيرلاينز إل.إيه800 وهي لطائرة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر في مطار أوكلاند بعد ظهر اليوم الاثنين كما كان مقررا، بحسب موقع فلايت أوير.



وتتوقف الرحلة عادة في أوكلاند في طريقها إلى سانتياغو عاصمة تشيلي.



وأوضح متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة هيرالد أن "مشكلة فنية" في الرحلة أثرت على بعض أفراد الطاقم والركاب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.