الخارجية الايرانية: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة استعراض مثير للسخرية

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن إرسال الولايات المتحدة الأميركية مساعدات جوية إلى قطاع غزة، هو استعراض مثير للسخرية.



وأملت في أن "نشهد في شهر رمضان إجراءات إقليمية ودولية رادعة لإنهاء التوحش الصهيوني في قطاع غزة".



ولفتت الخارجية الايرانية إلى أن "واشنطن مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهاؤها في حال وجود إرادة سياسية"، ورأت أن "الولايات المتحدة طرف في الحرب على غزة ومسؤولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها".