صومعة تخزين حبوب كبيرة دُمرت جراء هجوم صاروخي روسي شرق أوكرانيا

اعلنت شركة يوكرلاند فارمينغ في وقت متأخر من أمس الأحد إن صومعة تخزين حبوب كبيرة دُمرت بالكامل جراء هجوم صاروخي روسي على منطقة دنيبرو بشرق أوكرانيا خلال مطلع الأسبوع، ما أدى إلى إصابة شخص واحد.



وتعد يوكرلاند فارمينج، التي تمتلك الصومعة المدمرة، واحدة من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا وتكبدت نتيجة الغزو الروسي في عام 2022 خسائر بلغت نحو مليار دولار حتى نهاية عام 2023. وقالت الشركة في بيان "في مساء يوم 9 آذار 2024، شن العدو هجوما صاروخيا على منطقة دنيبرو. وأصيب موظف لدينا يبلغ من العمر 58 عاما. ودُمرت منشآت الإنتاج في شركتنا بالكامل". ولم تقدم الشركة مزيدا من التفاصيل.



وقال محللون من كلية كييف للاقتصاد بحسب رويترز ، الشهر الماضي، إن القطاع الزراعي الأوكراني تكبد ما يقرب من 80 مليار دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالغزو الروسي.



ويتضمن هذا الرقم خسائر قدرها 5.8 مليار دولار نتيجة تدمير المعدات و1.8 مليار دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالصوامع ونحو ملياري دولار من الخسائر بسبب تدمير المنتجات الزراعية.



وفي بداية كانون الثاني 2023، قدر المحللون هذه الخسائر بنحو 38 مليار دولار.