اوكرانيا تسقط 15 طائرة مسيرة روسية من أصل 25

أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 15 طائرة مسيرة روسية من أصل 25، استُخدمت في هجوم الليلة الماضية على منطقة أوديسا الجنوبية، وتعرضت منشأة للبنية

التحتية لأضرار.



وأكد الجيش الاوكراني في بيان أنه أسقط 10 طائرات مسيرة من طراز شاهد في سماء ميناء أوديسا على البحر الأسود.



وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا: "شن الروس هجوما ضخما خلال الليل بطائرات مسيرة على منطقة أوديسا. واستمرت الأعمال القتالية لمدة ساعة ونصف".



وأكد أن "وحدات الدفاع الجوي تصدت للعديد من موجات طائرات شاهد القادمة من البحر الأسود عبر مناورات معقدة وبين المباني السكنية والمناطق الصناعية، ما جعل عمل الدفاع الجوي أكثر صعوبة".