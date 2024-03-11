الجيش الإسرائيلي يتحقق من مقتل مروان عيسى نائب قائد كتائب القسام في غارة جوية هذا الأسبوع

كشفت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، قد سقط في غارات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.وبحسب هآرتس، فإن عيسى هو الرجل الثالث في الحركة، والثاني في القيادة بعد محمد ضيف، ويعتبر الاثنان حلقة الوصل بين جناحي حماس السياسي والعسكري.وأكد محلل الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن عيسى لم يتواجد مع السنوار الضيف في خان يونس وهو كان متواجداً في مخيم النصيرات.وألمح الصحافي الاسرائيلي الى ان الهجمات غير العادية في النصيرات بين السبت والاحد قد تكون استهدفته.