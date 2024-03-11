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ستولتنبرغ: انضمام السويد للناتو يظهر "فشل" بوتين في استراتيجية حربه في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-03-11 | 06:46
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ستولتنبرغ: انضمام السويد للناتو يظهر "فشل" بوتين في استراتيجية حربه في أوكرانيا
رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن انضمام السويد للناتو يظهر "فشل" الرئيس فلاديمير بوتين في استراتيجية حربه في أوكرانيا والمتمثلة بإضعاف الحلف.
واعتبر ستولتنبرغ أن غزو روسيا لأوكرانيا لم يدفع فحسب السويد وفنلندا، الدولتين غير المنحازتين سابقا، إلى اللجوء للمظلة الدفاعية للحلف، إنما جعل أيضا "أوكرانيا أقرب إلى عضوية الناتو من أي وقت مضى".
أخبار دولية
ينس ستولتنبرغ
السويد
حلف شمال الأطلسي
بوتين
أوكرانيا
التالي
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