أمبري: لدينا علم بواقعة تتعلق "بصاروخ" غربي الحُديدة في اليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم، أنها أُحيطت علما بواقعة تتعلق بصاروخ غربي مدينة الحُديدة الساحلية اليمنية على ساحل البحر الأحمر.



ويهاجم الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن منذ تشرين الثاني فيما يقولون إنها حملة تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.