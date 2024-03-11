وزيرة الخارجية الألمانية تنتقد البابا لدعوته أوكرانيا إلى التفاوض مع روسيا

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة دعوة البابا فرنسيس أوكرانيا الى التفاوض مع موسكو، مشيرة إلى أنها "لا تفهم" موقفه.



وأثار البابا غضب المسؤولين الأوكرانيين نهاية الأسبوع بعدما صرح في مقابلة مع التلفزيون السويسري إنه يجب "أن نتحلى بالشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض"، بعد عامين من بدء موسكو غزو أوكرانيا.



وقالت بيربوك لقناة "ايه آر دي" العامة مساء الأحد: "لا أفهم". وأضافت الوزيرة التي زارت كييف مرات عدة منذ بداية الحرب: "أعتقد أن بعض الأشياء لا يمكن فهمها إلا إذا رأيتها بنفسك".



وفي حديثها الى أطفال أوكرانيين متضررين في الحرب، قالت إنها طرحت على نفسها سؤال: "أين البابا؟ يجب أن يعرف البابا عن هذه الأمور".



واعتبرت أنه إذا لم تظهر أوكرانيا وحلفاؤها "القوة الآن فلن يكون هناك سلام"، مؤكدة أنه "يجب أن نقف إلى جانب أوكرانيا ونبذل كل ما في وسعنا لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها".



وألمانيا هي ثاني أكبر مساهم في المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة.

