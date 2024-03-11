وزير الخارجية الأردني: القيود الإسرائيلية على الوصول للمسجد الأقصى تدفع الوضع نحو الانفجار

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المصلين إلى حرم المسجد الأقصى في القدس خلال رمضان تدفع الوضع نحو الانفجار.



وفي تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية، أكد الصفدي أن بلاده ترفض الخطوة الإسرائيلية المعلنة بالحد من وصول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، عازية ذلك لأسباب أمنية مع احتدام الحرب في غزة.



وأشار الى أن الأردن يكرر وجهة النظر الفلسطينية بأن مثل هذه القيود تمثل اعتداء على حرية العبادة.