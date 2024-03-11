مجموعة من السفن الحربية الروسية وصلت إلى إيران لإجراء مناورات عسكرية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم، إن مجموعة من السفن الحربية الروسية وصلت إلى إيران لإجراء مناورات عسكرية ستشارك فيها الصين أيضا.



وذكرت الوزارة أن التدريبات ستجرى في مياه خليج عمان وهدفها الرئيسي هو أمن النشاط الاقتصادي البحري.