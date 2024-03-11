الإتحاد الأوروبي يعلن إجلاء موظفيه الدبلوماسيين من هايتي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قام بإجلاء كل طاقمه الدبلوماسي من هايتي بسبب "التدهور الدراماتيكي في الوضع الأمني" بعد سيطرة العصابات المسلحة على أجزاء واسعة من العاصمة.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو: "حاليا أخرجنا ونقلنا، وأجلينا، كل طاقم الاتحاد الأوروبي من هايتي".