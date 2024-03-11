بلاغ عن انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري اليوم، بأنها تلقت بلاغاً عن سماع دويّ انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.



ولفتت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية إلى أن ربان السفينة "أبلغ عن صوت انفجار في محيط السفينة" إلى جنوب غرب ميناء الصليف اليمني.