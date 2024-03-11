الدفاع الصينية: قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة بالقرب من خليج عُمان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الاثنين ان قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 11 إلى 15 آذار بالقرب من خليج عُمان.



وذكرت الوزارة في بيان أن التدريبات تهدف إلى "الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي بشكل مشترك".



وأضافت أن الصين سترسل سفينتين مزودتين بصواريخ موجهة وسفينة إمداد للمشاركة في التدريبات.