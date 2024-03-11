غوتيريش يدعو إلى "إسكات الأسلحة" في غزة بمناسبة شهر رمضان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى "إسكات الأسلحة" في قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان.



وقال غوتيريش لصحافيين: "يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة"، مطالباً كذلك بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ هجوم 7 تشرين الأول.



وأشار غوتيريش الى أن "التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم".