الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غوتيريش يدعو إلى "إسكات الأسلحة" في غزة بمناسبة شهر رمضان
أخبار دولية
2024-03-11 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غوتيريش يدعو إلى "إسكات الأسلحة" في غزة بمناسبة شهر رمضان
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى "إسكات الأسلحة" في قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان.
وقال غوتيريش لصحافيين: "يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة"، مطالباً كذلك بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ هجوم 7 تشرين الأول.
وأشار غوتيريش الى أن "التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم".
آخر الأخبار
أخبار دولية
غوتيريش
غزة
رمضان
التالي
ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات بجزيرة سومطرة الإندونيسية
سائقو القطارات في ألمانيا يعلنون إضرابهم السادس بسبب الأجور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:21
العاهل السعودي يدعو بمناسبة حلول شهر رمضان "لإيقاف الجرائم الوحشية" في غزة
أخبار دولية
02:21
العاهل السعودي يدعو بمناسبة حلول شهر رمضان "لإيقاف الجرائم الوحشية" في غزة
0
آخر الأخبار
17:13
المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار
آخر الأخبار
17:13
المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار
0
أخبار دولية
15:46
رمضان يبدأ غدًا في فرنسا والمسجد الكبير في باريس يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة
أخبار دولية
15:46
رمضان يبدأ غدًا في فرنسا والمسجد الكبير في باريس يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة
0
أخبار دولية
11:53
مصر تجري إتصالات في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان
أخبار دولية
11:53
مصر تجري إتصالات في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:17
روسيا تعتقل مواطنا كوريا جنوبيا بتهمة التجسس
أخبار دولية
10:17
روسيا تعتقل مواطنا كوريا جنوبيا بتهمة التجسس
0
أخبار دولية
10:10
المخابرات الروسية تتهم الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
10:10
المخابرات الروسية تتهم الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية
0
أخبار دولية
09:30
الدفاع الصينية: قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة بالقرب من خليج عُمان
أخبار دولية
09:30
الدفاع الصينية: قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة بالقرب من خليج عُمان
0
أخبار دولية
09:13
توقيف ثلاثة فلسطينيين في إيطاليا
أخبار دولية
09:13
توقيف ثلاثة فلسطينيين في إيطاليا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-18
راغب علامة بعد قصف مستشفى المعمداني: حرب جبانة يقودها مجرمون
فنّ
2023-10-18
راغب علامة بعد قصف مستشفى المعمداني: حرب جبانة يقودها مجرمون
0
منوعات
2024-03-08
أم "ضحت" بطفلها لتخليصه من الأرواح الشريرة... عذبته وقتلته مع زوجها من أجل "مخبأ من الذهب"
منوعات
2024-03-08
أم "ضحت" بطفلها لتخليصه من الأرواح الشريرة... عذبته وقتلته مع زوجها من أجل "مخبأ من الذهب"
0
أخبار دولية
2023-08-01
العراق يعلن أن "العمل مستمر" مع واشنطن بشأن مستحقات الغاز الإيراني
أخبار دولية
2023-08-01
العراق يعلن أن "العمل مستمر" مع واشنطن بشأن مستحقات الغاز الإيراني
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-02
حوادث سقوط طائرات درونز تتكرر في لبنان: تشويش اسرائيلي وصلت تأثيراته إلى المتن وكسروان والعاصمة
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-02
حوادث سقوط طائرات درونز تتكرر في لبنان: تشويش اسرائيلي وصلت تأثيراته إلى المتن وكسروان والعاصمة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
أخبار لبنان
07:53
حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
0
أخبار لبنان
07:53
مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح
أخبار لبنان
07:53
مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح
0
أخبار لبنان
07:24
الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
أخبار لبنان
07:24
الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
0
أخبار لبنان
07:00
ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد
أخبار لبنان
07:00
ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد
0
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
2
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
3
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
4
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
6
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
7
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
8
منوعات
16:00
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
على الرغم من الكيمياء الرهيبة بينهما... امرأة تجبر حبيبها على مغادرة منزلها بطريقة غريبة وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More