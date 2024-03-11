المخابرات الروسية تتهم الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية

اتهم جهاز المخابرات الخارجية الروسي اليوم، الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، قائلا إن واشنطن لديها مخطط لشن هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني.



وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتوقع فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 إلى 17 آذار، الغرب من أن أي محاولات من جانب قوى أجنبية للتدخل في الانتخابات ستعتبر عملا عدائيا.



وذكرت وسائل إعلام رسمية أن جهاز المخابرات الخارجية الروسي قال في بيان إن لديه معلومات تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم التدخل في الانتخابات.



ونقلت وسائل الإعلام عن جهاز المخابرات الخارجية قوله: "وفقا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية، فإن إدارة جو بايدن ستكلف منظمات غير حكومية أميركية بمهمة تحقيق انخفاض في نسبة المشاركة".



وقال جهاز المخابرات الخارجية: "بمشاركة من أبرز المتخصصين الأميركيين في تكنولوجيا المعلومات، من المخطط تنفيذ هجمات سيبرانية عن بعد ضد نظام التصويت الإلكتروني، ما سيجعل من المستحيل فرز أصوات نسبة كبيرة من الناخبين الروس".



ولم يقدم الجهاز، الذي تأسس بعد تفكيك كيه.جي.بي، أي دليل على الاتهامات. ولم يصدر رد فوري من واشنطن.